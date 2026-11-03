Начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Али Абдоллахи заявил, что иранские военные способны наносить удары по материальным и нематериальным активам противников. Он также назвал пять условий, которые Тегеран считает необходимыми для долгосрочной безопасности в регионе, сообщает NDTV World.

Условия Тегерана

Иран требует прекращения военных действий на всех направлениях, прежде всего в Газе и Ливане. Тегеран также отвергает переговоры, проходящие под военным давлением.

Среди других условий — отмена всех санкций против Ирана и разблокирование его замороженных активов. Тегеран также добивается компенсации за ущерб, причиненный войнами. Абдоллахи заявил, что Иран считает себя «кредитором, а не должником».

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Кроме того, Тегеран требует признания своего суверенитета над Ормузским проливом и предлагает заменить возглавляемую США систему безопасности в регионе так называемым Ормузским механизмом. Пятым условием Иран называет гарантии отсутствия нового военного нападения и передачу региональным государствам ответственности за договоренности в сфере безопасности.

Заявления спикера парламента

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран передал Вашингтону «твердый и рациональный» ответ. По его словам, США должны решить, хотят ли они предотвратить новую войну.

Галибаф также заявил о высоком уровне оборонной готовности Ирана и предостерег Вашингтон от новой военной операции. Он заявил, что ответ Ирана на новую атаку будет непредсказуемым и без географических ограничений.

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