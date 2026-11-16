Иран не допустит инспекторов Международного агентства по атомной энергии к поврежденным ядерным объектам, пока не завершится война на Ближнем Востоке и Соединенные Штаты не выполнят условия Тегерана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, сообщает France 24.

Условия Тегерана

В позднем воскресном телеинтервью Гарибабади заявил, что МАГАТЭ не получит доступа к объектам, пока условия Ирана не будут выполнены, а война окончательно не завершится.

Его заявление прозвучало через несколько дней после того, как МАГАТЭ призвало Тегеран предпринять шаги для возобновления инспекций. Проверки ядерных объектов были приостановлены после 12-дневной войны Ирана с Израилем в прошлом году, во время которой США также нанесли удары по иранским ядерным объектам.

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Доступ к поврежденным объектам

Инспекторы МАГАТЭ посетили Бушерскую атомную электростанцию в сентябре, однако не получили доступа к другим объектам, подвергшимся бомбардировкам, в частности в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Гарибабади предположил, что запрос агентства на инспекцию поврежденных объектов, вероятно, был направлен на оценку эффективности американского вооружения. По данным France 24, усилия по прекращению войны пока не дали значительных результатов. Тегеран, в частности, требует от Вашингтона разморозить иранские активы и отменить санкции в обмен на открытие Ормузского пролива, который Иран заблокировал во время конфликта.

Иранские чиновники также заявляли, что переговоры по ядерной программе страны могут состояться на более позднем этапе.

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