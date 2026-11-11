Иран не позволит вывезти обогащенный ядерный материал — The Hindu

Иран не позволит вывезти из страны какую-либо часть обогащенного ядерного материала, заявил иранский чиновник в сфере безопасности Мохсен Резаи. Он также предупредил, что новые удары США по Исламской Республике будут иметь последствия.

Как сообщает The Hindu, Резаи сделал заявление в эфире ливанского телеканала Al Mayadeen, который поддерживает Иран. По его словам, переговоров между Тегераном и Вашингтоном сейчас нет. Он также заявил, что в случае новых атак США Иран будет наносить удары по американским базам, расположенным далеко от его территории.

Позиция Тегерана

Резаи сказал, что Иран намерен самостоятельно использовать обогащенный материал, в том числе для проектирования кораблей и подводных лодок с ядерными энергетическими установками. По его словам, Тегеран сообщил Москве, что этот материал останется в стране.

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В мае два высокопоставленных иранских источника сообщали, что верховный лидер Ирана распорядился не отправлять за границу уран, обогащенный до уровня, близкого к оружейному. Ранее Россия предлагала вывезти уран из Ирана в рамках потенциальной сделки для снижения обеспокоенности США, однако отмечала, что решение должен принять Тегеран.

Запасы урана и предложение США

По оценке МАГАТЭ, когда Израиль и США нанесли удары по иранским ядерным объектам в июне 2025 года, Иран имел 440,9 кг урана, обогащенного до 60%. Это значительно более высокий уровень, чем требуется для гражданского использования. Какая часть этих запасов сохранилась после атак, неизвестно.

Израиль, США и другие западные страны давно обвиняют Иран в стремлении создать ядерное оружие, что Тегеран отрицает. Вашингтон заявлял, что ядерный вопрос должен быть частью первоначальных переговоров о прекращении войны между США и Ираном. На прошлой неделе высокопоставленный иранский чиновник сообщил Reuters, что Тегеран передал США через Катар предложение по ядерной программе, которое готов обсуждать после выполнения Вашингтоном семи требований Ирана.

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