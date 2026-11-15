В Иране заявили, что ответ страны на любую новую атаку не будет ни ограниченным, ни кратковременным. Об этом в Тегеране заявил представитель парламентского комитета по национальной безопасности Хассан Кашкави, сообщает Anadolu Agency.

Заявление парламентского комитета

По словам Кашкави, противник может начать войну, однако завершать ее будет Иран. Он заявил, что страна существенно развила оборонительные и наступательные возможности и достигла «определенного уровня сдерживания».

Кашкави предупредил, что даже атака, которая продлится всего несколько дней, вызовет ответ Ирана, выходящий за пределы нескольких дней контрударов. Он также заявил, что противник столкнется со многими неожиданностями в случае действий против Ирана.

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Переговоры по урегулированию

Представитель добавил, что Иран считает себя все еще находящимся в состоянии войны. По его словам, страны, которые позволяют противникам Тегерана использовать свою территорию, должны выплачивать компенсацию.

Как отмечает агентство, США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля, после чего Тегеран нанес удары по Израилю и американским военным объектам в регионе. В апреле стороны достигли прекращения огня. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании для завершения войны, однако усилия по окончательному урегулированию остановились из-за разногласий относительно свободы судоходства и безопасности в Ормузском проливе.

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