Иран заявил, что даже ограниченные военные действия против страны вызовут ответ в несколько раз масштабнее. Об этом со ссылкой на иранское агентство Fars сообщает Anadolu Agency.

Заявление Корпуса стражей революции

Представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохебби назвал враждебную риторику преимущественно рассчитанной на СМИ. По его словам, те, кто выдвигает угрозы, в нынешних обстоятельствах не способны провести эффективную операцию и достичь своих целей.

Мохебби также заявил, что повторение предыдущих военных действий завершится поражением. Он сказал, что даже ограниченный шаг противника вызовет ответ Ирана, который будет в несколько раз масштабнее, учитывая готовность вооруженных сил и имеющиеся оперативные планы.

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Заявления официальных лиц США

Посол США в Турции Том Баррак, который также занимает должность специального посланника президента США по Сирии и Ираку, заявил в интервью, что Вашингтон может нанести удар по Ирану уже в ближайшие выходные. Фрагменты этого интервью распространялись в интернете в пятницу.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов о словах Баррака и возможных ударах до промежуточных выборов 3 ноября, заявил, что не знает о такой возможности. Отдельные американские СМИ также сообщали, что США и Израиль разработали планы ударов по Ирану после выборов.

По данным Anadolu Agency, война США и Израиля против Ирана, начавшаяся после февральских ударов, до сих пор не урегулирована, несмотря на прекращение огня и меморандум об окончательном оформлении мирного соглашения. Агентство отмечает, что главной причиной остаются разногласия относительно судоходства в Ормузском проливе.

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