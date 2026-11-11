Иран пригрозил ударами по базам США в Европе — Polsat News

Иран пригрозил ударами по американским военным базам в Европе, если США будут использовать их для бомбардировок Ирана. Об этом в интервью ливанскому телеканалу Al-Majadin заявил глава иранских служб безопасности Мохсен Резаи, сообщает Polsat News.

Условие для ударов

По словам Резаи, Иран будет атаковать базы, с которых американские самолеты будут вылетать для ударов по стране, в том числе если такие объекты расположены в европейских государствах или других отдаленных регионах.

Он также заявил, что под удары могут попасть самые отдаленные американские военные объекты, в том числе те, которые Иран ранее не атаковал. Резаи добавил, что Иран мог бы нанести удары и по некоторым островам, жители которых считают, что находятся вне досягаемости иранских ракет. Подробностей этой угрозы он не привел.

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Формальное перемирие

По данным издания, с середины июня формально действует перемирие в войне, которую Израиль и США начали против Ирана 28 февраля. Наиболее интенсивная фаза боевых действий завершилась в апреле.

В ответ на атаки на свои военные и промышленные объекты Иран обстреливал объекты, которые использовались США или были связаны с Соединенными Штатами, в странах Персидского залива и Иордании. Власти Азербайджана, Кипра и Турции также обвиняли Тегеран в нарушении их воздушного пространства иранскими ракетами или дронами.

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