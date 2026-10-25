Власти Ирана расширяют на значительную часть страны кампанию Janfada, в рамках которой гражданских добровольцев обучают пользоваться оружием и другим снаряжением для защиты правительства и его «революционных» ценностей. Кампания, название которой переводится как «те, кто жертвуют жизнью», была запущена в конце марта, в разгар войны с США и Израилем.

Как сообщает Al Jazeera, к набору мужчин и женщин привлечены представители военизированного ополчения «Басидж», входящего в Корпус стражей исламской революции, а также другие государственные структуры. Инициатива преимущественно ориентирована на молодежь, однако присоединиться могут люди всех возрастных групп.

Пункты на площадях

Связанные с Janfada мероприятия и обучение обращению с оружием уже проводились в Тегеране, Исфахане, Зенджане, Ширазе, Кермане, Мешхеде, Боджнурде, Ахвазе и других городах. Заместитель руководителя «Басидж» по подготовке Али Коусари заявил, что Корпус стражей исламской революции намерен использовать не менее 14 главных площадей Тегерана как пункты обучения и снабжения добровольцев.

По его словам, организаторы также планируют использовать от одной до трех площадей в столице каждой из 31 иранской провинции. В провинции Гилян житель рассказал изданию, что на уличных пунктах людей учат снаряжать магазины боевыми патронами, пользоваться пистолетами и штурмовыми винтовками, а также стрелять.

В городе Решт 15 октября жители возражали против шума и перекрытия улицы во время ночного провластного собрания. На распространявшихся в соцсетях видео была зафиксирована стычка, переросшая в драку; власти ее не комментировали. В Карадже, в провинции Альборз недалеко от Тегерана, жителей предупредили о возможных взрывах и громких звуках во время учений Janfada.

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Заявления о количестве участников

Иранские власти заявили, что на сайте кампании зарегистрировались 33 миллиона человек, однако не предоставили доказательств в подтверждение этой цифры. В то же время активисты за пределами Ирана, ранее получившие доступ к исходному коду сайта, утверждали, что регистрацию прошли менее четырех миллионов человек. По их данным, для нее требовался только номер телефона, без национального идентификационного номера.

Организаторы заявляют, что зарегистрированных участников могут привлекать к будущим спасательным операциям, социальным услугам, медийной и финансовой поддержке. Власти также призвали их сократить потребление топлива, электроэнергии и других ресурсов, чтобы ослабить давление войны США, морской блокады и санкций.

Критика правозащитников

Некоторые иранские правозащитные группы за рубежом назвали вооруженную мобилизацию кампанией запугивания, которая проводится через несколько месяцев после общенациональных протестов в январе. Иранские власти признали, что протесты охватили более 400 округов во всех провинциях, но назвали их попыткой переворота, организованной США и Израилем. Тегеран также отверг выводы независимой миссии ООН, заявившей о преступлениях против человечности при подавлении протестов.

Особое внимание в рамках Janfada уделяется детям: министр образования Алиреза Каземи сообщил, что «Басидж» регистрирует школьников — участников кампании и готовит новые мобилизационные мероприятия и церемонии с их участием.

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