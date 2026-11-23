Иран вызвал поверенного в делах Катара в Тегеране, протестуя против совместного заявления Катара и Германии, в котором осуждаются действия Ирана в отношении Катара и других стран региона. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирана.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран воспринял заявление Дохи и Берлина «с удивлением и сожалением» и отверг изложенные в нем обвинения. По его словам, представителя Катара вызвали в отсутствие посла и официально уведомили о протесте Ирана в связи с утверждениями, которые Тегеран назвал необоснованными и неприемлемыми.

Позиция Тегерана

Багаи назвал позицию Катара неожиданной и заявил, что Иран наносил удары только по американским базам на территории Катара. Он также сказал, что решение Дохи опубликовать совместное заявление с Германией требует объяснений.

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Комментируя позицию Берлина, представитель иранского внешнеполитического ведомства заявил, что Германия утратила независимость и последовательность своей внешней политики. Он также обвинил Берлин в попытке легитимизировать, по его словам, действия США и Израиля против Ирана.

Совместное заявление Катара и Германии

Катар и Германия опубликовали совместное заявление 22 ноября после официального визита эмира Катара шейха Тами́ма бин Хамада Аль Тани в Германию, который состоялся 20–21 ноября. В документе стороны решительно осудили иранские атаки на Катар и другие государства региона, назвав их грубым нарушением суверенитета, территориальной целостности, международного права и Устава ООН.

Доха и Берлин также осудили атаки и угрозы коммерческому судоходству, отвергли любые действия, препятствующие навигации через Ормузский пролив, и призвали Тегеран прекратить поддержку и вооружение связанных с ним вооруженных группировок в регионе. Катар ранее заявлял в письмах в ООН, что атаки на его территорию являются незаконными, а также сообщал об ударах по гражданским, коммерческим и жилым районам.

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