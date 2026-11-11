Иран признал Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины террористическими организациями. Об этом заявило Министерство иностранных дел Ирана, сообщает Channel NewsAsia.

Ответ на решение Аргентины

В заявлении иранского внешнеполитического ведомства говорится, что решение в отношении аргентинских ВМС и ВВС было принято по принципу взаимности. Тегеран возложил на правительство Аргентины ответственность за все последствия этого шага. МИД Ирана не упомянул сухопутные войска Аргентины.

В апреле Аргентина внесла в список террористических организаций Корпус стражей исламской революции Ирана. Это решение было принято после призывов администрации президента США Дональда Трампа к союзникам сделать такой шаг.

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Позиция Аргентины

Буэнос-Айрес объяснял свое решение относительно КСИР его поддержкой ливанской группировки «Хезболла». Аргентина возлагает на нее ответственность за взрыв 1994 года в еврейском общественном центре AMIA в столице страны. Тогда погибли 85 человек, еще сотни получили ранения.

Корпус стражей исламской революции является элитным военным формированием, которое защищает находящееся у власти в Иране шиитское духовенство и контролирует значительную часть иранской экономики.

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