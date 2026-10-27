В Тегеране представители Ирана, Турции, Саудовской Аравии и Пакистана обсудили региональную безопасность. По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи, участники четырехсторонней встречи согласились, что безопасность в Западной Азии должна основываться на странах региона, а внешнему вмешательству следует предотвращать. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Переговоры в Тегеране

По словам Резаи, делегации обсудили вопросы региональной безопасности, деятельность Израиля в регионе, а также события в Палестине и Ливане. Он заявил, что странам региона следовало начать сотрудничество раньше.

Иранский чиновник также сказал, что визиты турецкой, пакистанской и саудовской делегаций в Тегеран создали «новую позитивную атмосферу». Он утверждал, что эти визиты продемонстрировали отсутствие глобального влияния угроз США.

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Резаи добавил, что четыре страны считают сотрудничество между собой путем выхода из кризисов, с которыми сталкивается регион.

Заявления относительно Израиля

Резаи заявил, что Израиль должен прекратить атаки на Ливан, юг Сирии, сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что встреча в Тегеране с участием Ирана, Турции, Саудовской Аравии и Пакистана может стать началом региональной системы безопасности, основанной на странах региона.

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