Иран заявил о возможности технически увеличить дальность своих ракет, в частности Khorramshahr-4, до 3–4 тысяч километров за счет уменьшения веса боевой части. Об этом Asharq Al-Awsat сообщает со ссылкой на агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции.

По данным Tasnim, снижение массы боевой части ракеты Khorramshahr-4 с 2 тысяч до 1,5 тысячи килограммов может увеличить ее дальность. Агентство утверждает, что модифицированная ракета могла бы достигать баз США и их союзников в Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европе.

Заявления о межконтинентальных ракетах

Tasnim также заявило, что Иран будет развивать межконтинентальную баллистическую ракету с дальностью около 10 тысяч километров, которая, по утверждению агентства, могла бы достигать восточного побережья США, в частности районов вблизи Вашингтона и Нью-Йорка. Для поражения всей территории США, как утверждает агентство, необходима дальность более 13 тысяч километров.

Иранское агентство назвало такие изменения возможными уже сейчас, ссылаясь на наличие ракет-носителей Qased, Zuljanah и Qaem, строительство подземных «ракетных городов» и разработку боевой части, способной выдерживать повторный вход в атмосферу Земли.

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Отмена ограничения дальности

На прошлой неделе представитель Корпуса стражей исламской революции генерал Хосейн Мохебби подтвердил отмену ограничения дальности баллистических ракет в 2 тысячи километров. Он не уточнил новую предельную дальность и не сказал, есть ли у Ирана ракеты, превышающие прежний лимит.

Государственное телевидение Ирана также показало инспекцию стратегического ракетного объекта КСИР, назвав подземный комплекс новым «ракетным городом». В сюжете сообщили о новых образцах вооружения, включая ракету-сюрприз, однако ее название, дальность и технические характеристики не раскрыли.

Иранская газета Kayhan, издаваемая под надзором представителя верховного лидера, заявила, что в случае возобновления войны Тегеран расширит угрозы американским базам за пределами региона, в частности в Германии, Великобритании, Албании, Греции и на Кипре.

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