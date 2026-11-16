Иран заявил о нейтрализации связанной с PKK ячейки — Anadolu Agency

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нейтрализовал ячейку PJAK вдоль западной границы страны. По утверждению КСИР, участники группы планировали проникнуть на территорию Ирана и совершить террористические атаки.

Наблюдение у границы

Как сообщает Anadolu Agency, члены ячейки находились под разведывательным наблюдением вблизи границы до столкновения с силами КСИР. Заявление об операции корпус распространил в воскресенье.

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В заявлении КСИР PJAK названа иранским ответвлением Рабочей партии Курдистана. Данные о предполагаемых планах группы и ходе операции исходят из заявления корпуса.

Изъятые боеприпасы

КСИР также заявил об изъятии во время операции большого количества боеприпасов. При этом корпус не сообщил, сколько человек входило в ячейку и сколько из них погибли или получили ранения во время столкновения.

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