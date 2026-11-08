Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что посредники, пытающиеся достичь мирной договоренности между США и Ираном, в течение нескольких дней не совершали поездок после промежуточных выборов в США. Как сообщает Asharq Al-Awsat, иранский дипломат связал это с реакцией на результаты голосования, по итогам которого Республиканская партия президента США Дональда Трампа понесла значительные потери.

Пауза для посредников

По словам Арагчи, сторонам необходимо время, чтобы оценить результаты выборов и определить дальнейшие шаги. Он заявил иранскому государственному телевидению, что поездки посредников могут возобновиться, когда атмосфера станет более благоприятной, и призвал к терпению.

Катар и Пакистан, а также другие региональные государства, в течение нескольких месяцев безуспешно пытались содействовать окончательному прекращению войны между США, Израилем и Ираном. По данным издания, интенсивные боевые действия в основном утихли, однако Иран продолжает пытаться блокировать Ормузский пролив, а ВМС США поддерживают контрблокаду иранских портов.

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Предложение по Ормузскому проливу

В сентябре Иран предложил семидневный план восстановления судоходства через Ормузский пролив. Тегеран потребовал прекратить войну на всех фронтах, разморозить иранские активы, отменить нефтяные санкции и прекратить контрблокаду портов Ирана.

Позднее Тегеран предложил открыть пролив за два дня. Арагчи повторил это предложение в публикации в X, призвав Белый дом принять решение по ранее выдвинутым иранским требованиям.

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