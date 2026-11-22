Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили, что два супертанкера подорвались на морских минах вблизи Ормузского пролива. По утверждению иранских военных, после взрывов суда остановились.

Заявление иранских военных

Как сообщает Anadolu Agency, заявление распространил отдел по связям с общественностью ВМС КСИР, а агентство Fars передало его содержание. В сообщении упомянуты две локации: к северу от острова Ганнам и к востоку от Ормузского пролива. При этом не уточняется, где именно каждый из танкеров наткнулся на мину.

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Претензии к маршрутам судов

КСИР утверждает, что танкеры двигались «несанкционированными маршрутами» и не выполнили навигационные указания его сил. Иранские военные также заявили, что Ормузский пролив полностью находится под их контролем и наблюдением.

ВМС КСИР призвали судовладельцев и капитанов соблюдать их инструкции и избегать маршрутов, которые они объявили несанкционированными.

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