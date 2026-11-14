Иран заявил, что в Ормузском проливе после взрывов загорелись два нефтяных танкера. По версии Корпуса стражей исламской революции, суда столкнулись с морскими минами. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на заявление, распространенное в субботу иранским государственным телевидением.

Версия иранских военных

В заявлении Корпуса стражей исламской революции утверждается, что перед инцидентом суда отключили радарные системы и системы определения местоположения. Там также заявили, что они пытались тайно пройти пролив несанкционированным маршрутом. Одно из судов иранская сторона назвала супертанкером.

В заявлении не назвали ни суда, ни страны их происхождения. Независимых сообщений об инциденте и причинах взрывов не было. Ранее Иран неоднократно заявлял о столкновениях судов с морскими минами, тогда как независимые источники в отдельных случаях предполагали попадание неизвестных снарядов.

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Риски перевозок через пролив

Иран в последние недели уже сообщал о пожарах на судах в Ормузском проливе. В частности, 13 ноября там, по утверждению Тегерана, после взрыва морской мины загорелся танкер для перевозки сжиженного газа. Информационные агентства распространяли кадры горящего судна. В то же время США заявляли, что пролив уже в значительной степени очищен от мин.

Ормузский пролив имеет ключевое значение для мировой торговли нефтью и газом. Несмотря на увеличение объемов перевозок, крупные судоходные компании все еще опасаются проходить через него из-за высоких рисков. Часть перевозчиков использует промежуточные танкеры: они проходят пролив, а затем передают груз другим судам. Такая схема усложняет логистику и повышает стоимость транспортировки.

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