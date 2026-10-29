Иранские военные заявили, что как минимум четыре танкера загорелись после столкновения с морскими минами при прохождении Ормузского пролива. Об этом The Hindu сообщает со ссылкой на заявления иранских вооруженных сил.

Заявление КСИР

Корпус стражей исламской революции заявил, что в течение 24 часов три нефтяных танкера взорвались и загорелись, когда пытались пройти южным маршрутом пролива, который Тегеран считает несанкционированным. По версии КСИР, суда отключили радиолокационные и навигационные системы и проигнорировали предупреждения его военно-морских сил.

Позже иранская армия сообщила еще об одном танкере, поврежденном и охваченном огнем после столкновения с морскими минами к востоку от пролива. По ее утверждению, судно находилось в ограниченной опасной зоне и утратило возможность двигаться. Время инцидентов и флаги танкеров в сообщениях не уточнялись.

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Спор о маршрутах

Сообщение появилось на следующий день после заявления Центрального командования США о разминировании основных транзитных маршрутов в проливе. Представитель КСИР Хоссейн Мохеби призвал CENTCOM предоставить независимые доказательства разминирования. Иран считает несанкционированным южный коридор у побережья Омана и предупредил судовладельцев и экипажи об ответственности за прохождение этим маршрутом.

Британская служба морской торговли UKMTO ранее, 29 октября, получила сообщение о судне, охваченном огнем в проливе, но не назвала причину пожара и не предоставила информации о возможных пострадавших. Не было сразу понятно, шла ли речь об одном из судов, упомянутых КСИР. Отдельно КСИР заявил, что его подразделение радиоэлектронной борьбы захватило американский разведывательный беспилотник MQM-170 в западной части Ормузского пролива.

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