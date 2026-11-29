Иранская армия заявила, что американский беспилотник поразил рыболовное судно с тремя людьми на борту у южного побережья Сирика в Иране. Один человек — владелец судна — пропал без вести, сообщает Anadolu Agency.

Двух человек доставили в больницу

По данным отдела по связям с общественностью иранской армии, заявление которого распространил государственный вещатель IRIB, двух пассажиров спасли и доставили в больницу. Поиски третьего человека, владельца рыболовного судна, продолжаются.

Других подробностей инцидента иранская сторона не привела.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Напряженность в регионе

В Anadolu Agency отметили, что напряженность на Ближнем Востоке сохраняется после начала 28 февраля войны США и Израиля против Ирана. Тегеран в ответ наносил ракетные и дроновые удары в регионе и фактически закрыл Ормузский пролив — важный маршрут для мировых поставок энергоносителей.

Рамочное соглашение, заключенное в июне для подготовки окончательной мирной договоренности, позднее сорвалось из-за разногласий сторон, в частности по вопросу судоходства в Ормузском проливе.

Читай нас в