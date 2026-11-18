Иран заявил, что его армия нанесла удар по американским объектам для беспилотников и ракет на авиабазе Али-аль-Салем в Кувейте. Вечером во вторник кувейтские военные сообщили, что силы противовоздушной обороны отразили атаки вражеских беспилотников, не приведя других подробностей.

О заявлении Тегерана и реакции кувейтской армии сообщает CNBC. Издание отмечает, что это продолжение серии атак на государства Персидского залива, где размещены американские военные силы.

Атаки в странах Персидского залива

На фоне обострения между Ираном и США в регионе возобновился обмен ударами, несмотря на продолжение дипломатических контактов. Бахрейн также подвергся волне атак иранских дронов. В среду власти страны объявили отбой тревоги после того, как силы ПВО перехватили несколько воздушных целей.

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Ранее Иран заявлял об атаках на американские радиолокационные системы в Бахрейне. CNBC также пишет, что дипломатические усилия по прекращению войны США и Израиля против Ирана, которая продолжается девятый месяц, похоже, зашли в тупик.

Рынок нефти отреагировал снижением

Напряженность в регионе продолжает влиять на поставки энергоносителей через Ормузский пролив. В то же время нефтяные фьючерсы снизились на фоне признаков возобновления потоков нефти по этому важному водному пути.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate потеряли 1,2% и закрылись на уровне 84,9 доллара за баррель. Стоимость Brent снизилась на 0,48% — до 92,7 доллара за баррель. Международное энергетическое агентство сообщило, что мировое предложение нефти впервые с начала войны превысило спрос, и спрогнозировало профицит рынка в четвертом квартале.

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