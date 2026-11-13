Иран заявил об ударе по американской радиолокационной системе раннего предупреждения в Бахрейне. В то же время Центральное командование США опровергло ее уничтожение и сообщило, что перехватило два иранских ударных беспилотника, направленных на Бахрейн. По данным Deutsche Welle, американские военные не зафиксировали жертв или повреждений.

Заявления сторон

Корпус стражей исламской революции сначала заявил, что его военно-воздушные силы атаковали и уничтожили радар на территории Бахрейна. В Иране назвали это ответом на удар США по телекоммуникационной башне в иранском округе Сирик, расположенном на побережье Ормузского пролива.

Через несколько часов Центральное командование США отвергло утверждение об уничтожении радара. Американские военные заявили, что остановили два беспилотника, пытавшихся атаковать Бахрейн.

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Ситуация в Ормузском проливе

По информации Deutsche Welle, война, начавшаяся после ударов США и Израиля 28 февраля, находится в фазе деэскалации, хотя ключевые вопросы остаются нерешенными. Тегеран продолжает пытаться контролировать Ормузский пролив — важный маршрут транспортировки нефти и природного газа — и атаковать суда, которые считает несанкционированными пользователями водного пути.

Военно-морские силы США, блокирующие иранские суда, в последнее время сопровождали танкеры через пролив в районе, откуда поступали сообщения о горящих судах. Мирные переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана, состоявшиеся в апреле, завершились без результата.

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