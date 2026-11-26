Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили, что газовоз со сжиженным природным газом загорелся и взорвался после того, как наткнулся на морскую мину в Ормузском проливе. По утверждению иранской стороны, судно пыталось пройти маршрутом, который Тегеран считает незаконным.

Заявление иранских военных

Как сообщает OilPrice, представители ВМС КСИР через иранские СМИ заявили, что газовоз отключил системы позиционирования и попытался воспользоваться несанкционированным маршрутом, который, по их словам, определили США и Израиль. Независимых подтверждений этой информации в материале не приведено.

Центр контроля движения судов КСИР в Ормузском проливе заявил, что корабли, которые, по версии Ирана, нарушают его правила судоходства и выбирают несанкционированные пути прохода, рискуют наткнуться на морские мины. Иранские военные также назвали такие маршруты незаконными.

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Предыдущие сообщения о танкерах

Накануне КСИР заявил о взрывах на двух нефтяных танкерах, которые якобы подорвались на минах у южного и восточного побережий Ормузского пролива. В заявлении КСИР, распространенном иранским государственным агентством IRNA, говорилось о пожарах в машинных отделениях судов.

Ранее на этой неделе Тегеран также сообщал, что еще три танкера загорелись после столкновения с минами. OilPrice отмечает, что подобные заявления Ирана о судах, которые Тегеран обвиняет в нарушении условий навигации через пролив, в последние недели поступают почти ежедневно.

После новых сообщений об инцидентах с танкерами в Ормузском проливе цены на нефть выросли в начале азиатских торгов в четверг. Издание также связывает движение котировок с сообщением об атаке йеменских хуситов на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии.

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