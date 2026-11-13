Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции заявили, что танкер со сжиженным природным газом столкнулся с морской миной и получил взрыв в Ормузском проливе. По версии иранских военных, судно двигалось «несанкционированным и опасным маршрутом».

Заявление иранских военных

Как сообщает Cyprus Mail со ссылкой на государственные СМИ Ирана, инцидент произошел в пятницу. Подробности о самом танкере на момент публикации не приводились.

В четверг иранские СМИ также сообщали, что четыре нефтяных танкера пострадали от взрывов в проливе, важном для мирового судоходства. По их утверждениям, суда проигнорировали предупреждения и вошли в районы, которые Тегеран считает ограниченными для прохода.

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Атаки на суда

По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, в первые 10 дней ноября атакам подверглись как минимум 10 судов. В октябре было зафиксировано 37 атак — наибольшее месячное количество с начала конфликта в конце февраля.

В материале также отмечается, что танкеры продолжают подвергаться атакам в проливе, хотя судоходное движение там восстанавливается. Ожидания деэскалации войны США и Израиля против Ирана отражались в снижении цен на нефть.

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