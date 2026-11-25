Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили, что два нефтяных танкера утром в среду подорвались на морских минах в Ормузском проливе. По утверждению иранской стороны, суда пытались пройти маршрутами, которые Тегеран считает несанкционированными.

Как сообщает OilPrice, в заявлении ВМС КСИР, распространенном иранским агентством IRNA, говорится, что танкеры подорвались на минах у южного и восточного побережий Ормузского пролива. По версии КСИР, после взрывов в машинных отделениях обоих судов возникли пожары.

Заявление ВМС КСИР

Иранские военные утверждают, что танкеры якобы пытались тайно пройти через пролив «ложным маршрутом». ВМС КСИР также предостерегли экипажи судов, отключающих навигационные системы и системы позиционирования, от риска подорваться на минах.

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Ранее на этой неделе Иран сообщал еще о трех танкерах, которые, по его версии, загорелись после подрыва на морских минах. Иранская сторона связывала эти случаи с нарушением инструкций центра контроля движения ВМС КСИР в Ормузском проливе.

Движение нефти через пролив

По данным издания, сообщения Ирана об инцидентах с танкерами, которые Тегеран обвиняет в несоблюдении установленных им правил судоходства, в последние недели появляются почти ежедневно. Bloomberg, на который ссылается OilPrice, зафиксировал в октябре наибольшее количество атак с начала войны Ирана в конце февраля; в ноябре они продолжались почти ежедневно.

Объемы нефти, проходящей через Ормузский пролив, в последние дни сократились. В то же время в материале отмечается, что неясно, связано ли это исключительно с участившимися атаками на танкеры.

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