Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции заявили, что перехватили американский военный беспилотник к югу от острова Кешм в Ормузском проливе и вынудили его приземлиться неповрежденным. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на заявление иранского формирования.

Заявление об операции РЭБ

По версии иранской стороны, речь идет о дроне MQM-170, который перехватили утром 16 ноября во время операции с применением средств радиоэлектронной борьбы. В КСИР утверждают, что беспилотник пытался обнаружить и идентифицировать иранские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Иранские военные также заявили, что взяли под контроль систему наведения аппарата и заставили его приземлиться без повреждений.

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Предыдущие заявления Ирана

В ВМС КСИР назвали этот дрон четвертым аппаратом такого типа, который, по их утверждению, перехватило их командование радиоэлектронной борьбы и беспилотников. Формирование также заявило, что силы ПВО КСИР якобы сбили неповрежденными восемь беспилотников в районе Ормузского пролива.

Иранская сторона утверждает, что ранее перехватывала, уничтожала или выводила из строя другие американские дроны, в том числе MQ-9, MQ-1 и ударные Lucas. США не комментировали новое заявление. В начале ноября КСИР уже сообщал о применении средств радиоэлектронной борьбы против MQM-170 вблизи Кешма, а американские военные отвергали предыдущее иранское заявление о захвате беспилотника.

Кешм — крупнейший остров Ирана, расположенный у северных подходов к Ормузскому проливу, через который проходят маршруты поставок нефти и газа из стран Персидского залива на международные рынки.

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