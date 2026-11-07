Иранская армия заявила, что силы противовоздушной обороны сбили американский беспилотник MQ-9 над островом Кешм на юге Ирана. Об этом 7 ноября сообщило Anadolu Agency.

Заявление иранской армии

По данным отдела по связям с общественностью иранской армии, беспилотник был поражен и уничтожен с помощью «передовых систем», входящих в интегрированную сеть противовоздушной обороны. Иранское агентство Tasnim распространило соответствующее заявление военных.

В заявлении армии летательный аппарат назвали принадлежащим «американскому врагу-захватчику», а вооруженные силы США — «террористической армией». Американская сторона не комментировала утверждения Тегерана.

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Расположение острова

Кешм — крупнейший остров Ирана, расположенный в провинции Хормозган вблизи северных подходов к Ормузскому проливу. Этот пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом.

Иран и ранее сообщал о перехвате американских беспилотников над Кешмом и прилегающими водами на фоне военной напряженности с Вашингтоном. По информации Anadolu Agency, она усилилась после начала 28 февраля американо-израильского наступления против Ирана.

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