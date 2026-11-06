Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о нейтрализации двух американских разведывательных беспилотников MQM-170 над островом Кешм в Ормузском проливе. По данным Anadolu Agency, ссылающегося на иранское государственное агентство IRNA, дроны вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

Заявление КСИР

В двух отдельных заявлениях КСИР утверждает, что его аэрокосмические силы применили современные системы радиоэлектронной борьбы, чтобы нейтрализовать беспилотники над островом. Иранские военные назвали эти аппараты американскими разведывательными дронами MQM-170.

Других подробностей об этих инцидентах в заявлениях не привели. КСИР также заявил, что после этого число MQM-170, о нейтрализации которых сообщал Иран, якобы выросло до шести.

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Предыдущие заявления

Ранее Иран заявлял о нейтрализации четырех американских беспилотников MQM-170 в районе Ормузского пролива. Новые утверждения прозвучали на фоне продолжающейся военной напряженности между Тегераном и Вашингтоном.

В материале Anadolu Agency отмечается, что напряженность продолжается после наступления США и Израиля против Ирана, начавшегося 28 февраля.

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