Иранская армия заявила об уничтожении двух американских беспилотников в небе над регионом Персидского залива вблизи Ормузского пролива. Речь идет о дронах Lucas и MQ-9, которые, по утверждению Тегерана, были поражены интегрированной системой противовоздушной обороны страны.

Заявление иранской армии

Как сообщает Anadolu Agency, отдел по связям с общественностью иранской армии распространил заявление через полуофициальное агентство Tasnim. В нем утверждается, что беспилотник Lucas был уничтожен к западу от Ормузского пролива средствами иранских войск ПВО.

Другой беспилотник — MQ-9 — якобы был поражен и уничтожен в небе к востоку от пролива. Американские чиновники на момент публикации не комментировали эти заявления.

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Напряженность в регионе

По данным агентства, напряженность в регионе усилилась после начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные объекты в регионе.

В июне Вашингтон и Тегеран подписали рамочное соглашение о прекращении боевых действий и начали переговоры. Позднее они зашли в тупик из-за разногласий по поводу гарантий безопасного и свободного судоходства через Ормузский пролив. С июля боевые действия между сторонами периодически возобновлялись.

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