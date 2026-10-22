В Иране высокопоставленный чиновник в сфере безопасности заявил, что Тегеран может считать политические объекты США и инфраструктуру государств, которые примут участие в новой войне против Ирана, легитимными целями. Об этом 21 октября сообщило Anadolu Agency со ссылкой на полуофициальное агентство Fars.

Условия, названные Тегераном

По словам чиновника, такой подход могут применить в случае масштабного конфликта, во время которого будут убиты иранские чиновники или погибнут мирные жители. Он также утверждал, что Иран дал соответствующие указания различным оперативным подразделениям.

Представитель Тегерана заявил, что Иран ожидает нового нападения США и Израиля и считает дипломатические сигналы Вашингтона ненадежными. По его мнению, такое восприятие усилилось после высказываний госсекретаря США Марко Рубио в Афинах, которые в Иране расценили как историческое и цивилизационное оправдание войны США против страны.

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Напряженность вокруг Ормузского пролива

Чиновник также заявил, что Тегеран уже считает себя находящимся в состоянии войны с США. Экономическую и морскую блокаду со стороны Вашингтона, а также ограничения иранского воздушного пространства он назвал продолжением военной агрессии, которая, по его словам, началась 28 февраля.

Он добавил, что давление со стороны различных групп иранского общества подталкивает власти к решительным действиям для прорыва блокады, который Тегеран считает правом на самооборону. Заявление прозвучало на фоне напряженности между Ираном и США из-за морской блокады и ограничений движения судов через Ормузский пролив.

Anadolu Agency также сообщило, что израильские СМИ ранее писали о полете десятков израильских истребителей вблизи иранской границы. Американские источники предполагали, что операция могла быть направлена на провоцирование реакции Ирана.

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