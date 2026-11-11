Спикер иранского парламента и главный переговорщик Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Ормузский пролив «никогда не вернется» к статусу, который имел до войны США и Израиля против Ирана. В интервью Al Jazeera он утверждал, что Тегеран и Оман достигли договоренности о надзоре за этой водной артерией.

По словам Галибафа, договоренность по проливу является частью иранского предложения из семи пунктов для прекращения восьмимесячного конфликта. Он также заявил, что правила в Ормузском проливе должны определяться законами двух прибрежных государств, а Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, по его мнению, там не применяется.

Условия Ирана для переговоров

Галибаф сообщил, что Иран через катарского посредника передал США ответ с семью условиями для мирных переговоров и теперь ожидает официального ответа Вашингтона. Среди названных им требований — отмена введенных США морской блокады и санкций, размораживание иранских средств, прекращение боевых действий на всех фронтах и четкое объявление об окончании войны.

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Он заявил, что эти требования содержатся в Исламабадском меморандуме о взаимопонимании, подписанном в июне, а их выполнение является предварительным условием для переговоров с Соединенными Штатами. Галибаф добавил, что договоренность возможна, если США будут придерживаться согласованного и не выдвигать чрезмерных требований, одновременно назвав недоверие Тегерана к Вашингтону главным препятствием.

Заявления о посредничестве и Йемене

Также Галибаф утверждает, что американские чиновники во время визита в Москву просили президента Российской Федерации — государства-агрессора — Владимира Путина стать посредником в прямых переговорах с Тегераном. Он предостерег США от новых атак против Ирана.

Комментируя бои в Йемене между силами международно признанного правительства, поддерживаемыми Саудовской Аравией, и хуситами, Галибаф заявил, что никто не должен вмешиваться в конфликт. По его словам, Иран готов помочь урегулированию, если об этом попросят и власти Йемена, и Саудовская Аравия.

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