Военно-морские силы Ирана заявили, что вернули два иранских нефтяных танкера, которые, по утверждению Тегерана, ранее были захвачены американскими военными. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на полуофициальное агентство Fars.

Заявление командующего ВМС

Командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани утверждает, что американские военные украли два иранских нефтяных танкера. По его словам, иранские силы поднялись на борт судов, когда их экипажи спали, и смогли вернуть танкеры.

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Обвинения относительно Ормузского пролива

Тегеран также заявил, что силы США якобы взимают плату с судовладельцев в обмен на безопасный проход через Ормузский пролив. Иранская сторона утверждает, что, когда суда подвергаются атакам, США этого не признают и не возвращают средства. Американские чиновники сразу не прокомментировали эти заявления.

Напряженность в регионе

По данным агентства, напряженность на Ближнем Востоке сохраняется после начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля. Меморандум о взаимопонимании, заключенный при посредничестве Пакистана 18 июня, застопорился из-за разногласий по поводу судоходства в Ормузском проливе. Несмотря на дипломатические усилия, военные столкновения периодически возобновлялись с июля.

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