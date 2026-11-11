Иранская армия заявила, что утром 11 ноября нефтяной танкер наткнулся на морскую мину и загорелся в восточной части Ормузского пролива. Заявление иранских военно-морских сил распространило государственное телевидение.

Заявление иранских военных

По версии ВМС армии Ирана, судно было танкером-нарушителем и находилось в опасной запретной зоне. О заявлении военных сообщило The Hindu.

В последние недели Тегеран неоднократно сообщал о пожарах на судах в проливе, часто объясняя их столкновением с минами. Накануне Корпус стражей исламской революции заявил, что в Ормузском проливе загорелись еще три нефтяных танкера.

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Ограничения судоходства

После начала войны на Ближнем Востоке в конце февраля Тегеран существенно ограничил движение судов через Ормузский пролив и требует использовать маршруты, разрешенные Исламской Республикой. США в ответ ввели морскую блокаду иранских портов и помогают танкерам проходить пролив, через который обычно перевозят около пятой части мирового объема нефти.

Американские военные недавно заявляли, что все мины из пролива убрали. Центральное командование США в прошлом месяце сообщило, что с лета помогло странам Персидского залива экспортировать через Ормузский пролив 1,5 миллиарда баррелей нефти.

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