В Иране Корпус стражей исламской революции заявил, что его система противовоздушной обороны произвела предупредительные выстрелы вблизи американского истребителя F-16 у острова Хенгам. По утверждению иранской стороны, после этого самолет резко изменил маневр и удалился.

Заявление иранских военных

Как сообщает Anadolu Agency, в заявлении, распространенном государственным телеканалом IRIB, КСИР утверждает, что истребитель F-16 приблизился к воздушному пространству Ирана к юго-востоку от острова. По версии корпуса, самолет сопровождал суда и обеспечивал им воздушное прикрытие; иранские военные назвали эти суда нарушающими морские правила.

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Навигация в Ормузском проливе

КСИР заявил, что попытки обойти правила контроля и управления морским движением в Ормузском проливе неприемлемы. Корпус также заявил о готовности к «решительному оборонительному» ответу в случае повторных нарушений со стороны американской военной авиации.

Американские чиновники не стали сразу комментировать заявление КСИР. В материале отмечается, что меморандум о взаимопонимании, подписанный 18 июня при посредничестве Пакистана, зашел в тупик из-за разногласий по поводу навигации в Ормузском проливе. С июля военные столкновения в регионе периодически возобновлялись, несмотря на дипломатические усилия.

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