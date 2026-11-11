Иран призвал Организацию Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии осудить предложение США выплатить до 20 млн долларов за информацию об иранской ядерной программе. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что такая инициатива может поставить под угрозу ядерные объекты страны и ее специалистов, сообщает Anadolu Agency.

Письмо в ООН и МАГАТЭ

По данным иранского государственного агентства IRNA, Арагчи направил письма генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, председателю Совета Безопасности ООН и генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси. Министр резко раскритиковал объявление США и призвал к его однозначному осуждению.

По словам Арагчи, объявление в рамках программы Госдепартамента США Rewards for Justice, которое также распространило Центральное командование США, предусматривало вознаграждение за информацию об иранских ядерных объектах, оборудовании, ученых и персонале. Также предлагалась возможность переезда.

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Заявления о рисках для специалистов

Арагчи обвинил Вашингтон в поощрении шпионажа против ядерной программы Ирана. По его словам, эта инициатива может подвергать ученых и технический персонал риску убийств, саботажа и других угроз безопасности.

Министр также заявил, что поиск конфиденциальной информации об объектах, находящихся под гарантиями МАГАТЭ, вызывает вопросы относительно надежности и целостности системы контроля агентства. Он призвал Рафаэля Гросси защитить конфиденциальные данные, собранные во время инспекций, предотвратить их использование в разведывательных целях и вынести вопрос на рассмотрение Совета управляющих МАГАТЭ.

В письме Арагчи также сослался на статью IV Договора о нераспространении ядерного оружия, которая признает право государств развивать и использовать ядерную энергию в мирных целях. Он призвал Совет Безопасности ООН рассмотреть возможные последствия инициативы для международного мира и безопасности.

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