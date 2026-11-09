Иран предложил возобновить мирные переговоры уже через два дня, сократив ранее предложенный семидневный срок. Речь идет о предложении, согласно которому Вашингтон до начала переговоров должен выполнить ряд условий Тегерана, сообщает Jerusalem Post.

Условия Тегерана

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи назвал это предложение самым разумным из имеющихся. По его словам, Соединенные Штаты должны прекратить боевые действия, отменить санкции и снять морскую блокаду еще до начала переговоров.

Багаи назвал санкции США незаконными и заявил, что Тегеран также требует завершения войны на всех фронтах. Так он ответил на комментарии государственного секретаря США Марко Рубио, который назвал некоторые иранские условия неприемлемыми и абсурдными.

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Позиция США и торговля

Перед поездкой во Францию на встречу министров иностранных дел стран G7 Рубио сказал журналистам, что не получал сообщений о прогрессе в переговорах. Он отметил, что несколько стран продолжают контакты с Ираном и выдвигают различные идеи, однако не считает, что стороны близки к прорыву.

Госсекретарь США также заявил, что президент Дональд Трамп по-прежнему отдает предпочтение дипломатическому урегулированию, но иранские требования остаются существенным препятствием для соглашения. Рубио добавил, что Вашингтон будет действовать, если возникнет угроза для американских сил или судоходства в регионе.

Багаи отдельно прокомментировал сообщения о давлении США на Ирак с требованием закрыть большинство границ с Ираном. Он заявил, что это не должно повлиять на двусторонние отношения Тегерана и Багдада, а американскую военную оперативную группу по ограничению сухопутной торговли Ирана назвал отвлекающим маневром.

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