Иран ввел плановые отключения электроэнергии для потребителей из-за трудностей с поставками топлива для электростанций. Согласно первоначальному плану, ограничения будут длиться до двух часов через день, а в случае дальнейшего снижения температуры — до двух часов ежедневно.

Об этом The National сообщило со ссылкой на генерального директора государственной электроэнергетической компании Tavanir Мохаммада Аллахдада. По его словам, об ограничениях сообщили по государственному телевидению, а их продолжительность будет зависеть от наличия топлива и сокращения потребления энергии населением.

Повреждение газовой инфраструктуры

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что атака на газовую инфраструктуру страны ухудшила ситуацию с энергоснабжением и что зимой следует ожидать трудностей. По данным иранских чиновников, израильские удары 17 марта повредили четыре объекта по переработке газа на месторождении Южный Парс.

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Первоначально удары вывели из строя мощности по переработке примерно 230 млн кубометров газа в сутки. Около 100 млн кубометров суточных мощностей уже восстановили, однако примерно 130 млн кубометров остаются недоступными. Представительница правительства Фатеме Мохаджерани предупредила, что зимой дефицит газа может достичь 430 млн кубометров в сутки против около 300 млн кубометров в предыдущие годы.

Давление на энергосистему

Иран и ранее прибегал к отключениям, когда электростанциям не хватало топлива. Страна неоднократно испытывала трудности с обеспечением внутреннего спроса на газ и электроэнергию из-за роста потребления, устаревшей инфраструктуры, недостаточных инвестиций и международных санкций.

Tavanir сообщила, что будет предупреждать потребителей об ограничениях через приложение и платформу обмена сообщениями. Компания призвала домохозяйства и бизнес сократить потребление газа и электроэнергии, отметив, что меры должны обеспечить достаточные поставки энергии для производственных секторов экономики.

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