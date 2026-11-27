Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой МИД Южной Кореи Чо Хёном заявил, что присутствие иностранных военных в регионе Персидского залива будет усиливать напряженность, а не способствовать миру. Разговор состоялся 26 ноября, сообщает Channel NewsAsia.

Позиция Тегерана

По данным посольства Ирана в Сеуле, Чо Хён заверил Аракчи, что Сеул не намерен присоединяться к какой-либо войне или развертывать войска в заливе. Иранский министр заявил, что присутствие иностранных военных может повысить напряженность и расширить масштаб конфликта.

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Район операций флота

Парламент Южной Кореи рассматривает правительственное предложение расширить район операций военно-морского подразделения «Чонхэ» на внешние воды Оманского залива. Названная цель — содействие безопасному судоходству коммерческих судов страны.

Антипиратское подразделение «Чонхэ» находится в Аденском заливе с 2009 года. В МИД Южной Кореи заявили, что Чо Хён пояснил: его миссия заключается в обеспечении безопасности южнокорейцев и защите экономических интересов государства. По правительственным данным, в 2025 году Южная Корея импортировала с Ближнего Востока 70% нефти, а большая часть поставок проходила через Ормузский пролив.

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