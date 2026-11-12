Иранские Революционные гвардейцы заявили, что два танкера, перевозившие более четырёх миллионов баррелей нефти, загорелись после аварии в Ормузском проливе. По версии гвардейцев, оба судна двигались по маршруту, не одобренному Тегераном.

Заявление гвардейцев

Об этом в четверг, 12 ноября 2026 года, сообщило The Hindu. Иранские военные назвали происшествие аварией и связали его с использованием несанкционированного маршрута. По данным издания, суммарный груз нефти на этих судах превышал четыре миллиона баррелей.

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Ограничения судоходства

После начала войны на Ближнем Востоке в конце февраля Тегеран существенно ограничил движение судов через стратегический судоходный канал. Иранские власти настаивают, чтобы суда использовали только одобренные ими маршруты.

В последние недели иранские силы неоднократно сообщали о возгораниях судов, пытавшихся воспользоваться путями, которые Тегеран считает недозволенными. Эти сообщения касались маршрутов, использование которых Иран не разрешает.

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