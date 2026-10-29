Иранские СМИ сообщили, что аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции перехватили истребитель, который они назвали враждебным, вблизи острова Кешм в Ормузском проливе. По данным Anadolu Agency, самолет заставили покинуть этот район.

Сообщения о самолете

Иранские агентства Tasnim и Mehr со ссылкой на собственные источники заявили, что перехват осуществили аэрокосмические силы КСИР. Происхождение и модель самолета они не назвали. Официального заявления относительно этого инцидента на момент публикации не было.

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Взрывы возле пролива

Отдельно агентство Fars сообщило о нескольких взрывах вблизи Ормузского пролива, в частности в водах у Сирика и острова Кешм. Местные жители Кешма рассказывали о вспышках света и звуках в небе, а некоторые источники предполагали, что могла работать противовоздушная оборона.

По предварительным данным Fars, часть звуков могла быть связана с предупредительными выстрелами по судам, которые, по утверждению агентства, действовали в Ормузском проливе без разрешения. Официального подтверждения этих сообщений также не поступало.

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