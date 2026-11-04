В Тегеране иранские чиновники приветствовали результаты промежуточных выборов в США, на которых Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса. По оценке CBC World, победе демократов способствовала обеспокоенность американцев последствиями войны, в частности ростом цен на топливо и другие товары.

Спикер парламента Ирана и главный переговорщик Мохаммад Багер Галибаф заявил, что американцы отвергли войну из соображений совести или стоимости жизни. Он также пригрозил США последствиями, если американские власти, по его словам, проигнорируют волю избирателей.

Переговоры и ситуация в проливе

В регионе ожидают, повлияют ли результаты выборов на ход войны, которая продолжается более восьми месяцев. Параллельно продолжаются переговоры, призванные не допустить возобновления полномасштабных боевых действий. Другие союзники США в регионе призывают Вашингтон не возобновлять масштабную военную операцию против Ирана.

Накануне выборов в США, как отмечает CBC World, Соединенные Штаты нанесли удар по иранским целям в районе Ормузского пролива, который издание характеризует как, вероятно, ограниченный. Иранские государственные СМИ сообщали о взрывах на островах Кешм и Хенгам, а также возле портового города Бендер-Аббас. Иранские власти не уточнили, какие именно объекты были поражены и каковы масштабы повреждений.

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Иран существенно ограничил судоходство через пролив с начала конфликта, тогда как США поддерживают морскую блокаду иранских портов. До войны через Ормузский пролив проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти.

Заявления в Тегеране

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что надежда на изменение отношения США к Исламской Республике из-за внутриполитических изменений в Америке является «серьезной ошибкой». Его письмо было опубликовано в социальных сетях.

4 ноября в Тегеране также отметили годовщину захвата посольства США в 1979 году. Участники акции сжигали американские и израильские флаги. Глава судебной власти Ирана Голамхоссейн Мохсени-Эджеи заявил, что президент США Дональд Трамп потерпел неудачу «и в войне, и в политике».

По данным двух региональных чиновников и еще одного осведомленного человека, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с Трампом продвигал новую волну ударов по Ирану после выборов в США. В то же время посредники работают над рамками, согласно которым Иран прекратил бы атаки в проливе в обмен на отмену американской блокады.

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