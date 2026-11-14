Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что сбил американский беспилотник MQ-1, находившийся над островом Кешм в Ормузском проливе. Об этом 14 ноября сообщило Anadolu Agency.

Заявление КСИР

По утверждению КСИР, силы противовоздушной обороны обнаружили дрон над островом, после чего сбили его с применением недавно разработанной системы ПВО. Другие обстоятельства инцидента в заявлении не уточняются.

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Переговоры по проливу

Агентство также сообщило, что Соединенные Штаты и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля, а Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные объекты в арабских странах. По данным Anadolu Agency, 18 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании и начали переговоры. Позднее они зашли в тупик из-за разногласий по поводу обеспечения безопасного и свободного судоходства в Ормузском проливе.

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