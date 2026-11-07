Иранский оппозиционный деятель Реза Пехлеви получил премию Свободы во Франкфурте-на-Майне в Германии. По данным полиции, на акцию в его поддержку собрались около 18 тысяч человек, сообщает Deutsche Welle. Издание отмечает, что среди тысяч участников преобладали люди иранского происхождения.

Церемония в церкви Святого Павла

Награждение состоялось в исторической церкви Святого Павла, где в 1848–1849 годах заседал первый избранный парламент Германии — Франкфуртское национальное собрание. Премию Пехлеви вручила Фонд Фридриха Науманна, связанный со Свободной демократической партией Германии.

Реза Пехлеви — сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, который бежал в изгнание после свержения во время революции 1979 года. В своем выступлении Пехлеви заявил, что Иран не ждет, когда его научат демократии, а не имеет возможности ее практиковать. Он также сказал, что принимает награду временно — до прихода к власти в Иране демократически избранного правительства.

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Критика и бойкот

Во время речи часть присутствующих скандировала лозунги в поддержку шаха и Ирана. Ранее Пехлеви заявлял, что готов возглавить переходное правительство в случае демократических перемен в стране, но не намерен восстанавливать монархию своей династии. По его словам, этот вопрос должен решить будущий референдум.

В то же время отдельные представители иранской оппозиции критиковали вручение премии. По словам представительницы Общества немцев и иранцев в Гессене Сахар Санаи, около 200 заключенных в Иране подписали письмо протеста, в котором назвали Пехлеви символом прошлой диктатуры. Франкфуртские отделения Социал-демократической партии и Зеленых бойкотировали мероприятие, заявив, что он не может считаться легитимным представителем иранского народа.

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