В Бангкоке, Таиланд, иранский вратарь Алиреза Бейранванд был назван футболистом года по версии Азиатской футбольной конфедерации. 34-летний голкипер стал первым вратарем, получившим эту награду с момента ее учреждения в 1994 году, сообщает Channel NewsAsia.

Пятый лауреат из Ирана

Бейранванд стал пятым представителем Ирана, признанным лучшим футболистом континента. Ранее награду получали Ходадад Азизи, Али Даеи, Мехди Махдавикия и Али Карими.

Вратаря отметили за выступления за клуб «Трактор» и национальную сборную Ирана. Он опередил других номинантов из Саудовской Аравии — Фераса Аль-Брикана и Салема Аль-Давсари. Бейранванда также отметили за выступление на чемпионате мира, где сборная Ирана едва не вышла в плей-офф.

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Другие награды церемонии

Лучшей футболисткой года в Азии стала Ким Кён Ён из Северной Кореи. Ее отметили за игру в составе «Негогяна», который выиграл женскую Лигу чемпионов Азии. Она стала второй футболисткой из Северной Кореи, получившей эту награду.

Лучшим тренером года среди мужчин признали Го Куроду, который вывел японский клуб «Мачида Зельвия» в финал элитной Лиги чемпионов Азии. В решающем матче команда уступила саудовскому «Аль-Ахли», который тренирует Маттиас Яйссле. Иранка Марзие Джафари второй раз подряд получила награду лучшей женской тренерки за работу с «Бам Хатун», а южнокореец Ли Кан Ин и австралийка Кейтлин Форд стали международными футболистами года.

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