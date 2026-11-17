Тегеранский революционный суд в Иране приговорил режиссера Джафара Панахи к пяти годам и одному месяцу лишения свободы. Суд также постановил конфисковать его паспорт, на два года запретить ему выезд за границу и пользование социальными сетями, сообщает Variety.

Реакция Каннского фестиваля

Каннский кинофестиваль осудил судебное преследование Панахи и призвал отменить ограничения, которые, согласно его заявлению, мешают режиссеру путешествовать, работать и свободно выражать себя. Фестиваль также обратился к международному сообществу, художникам, фестивалям и культурным учреждениям с призывом объединить усилия, чтобы предотвратить заключение режиссера.

В Каннах заявили, что дело Панахи касается не только одного кинематографиста, но и права художников думать, творить и выражать себя без страха тюремного заключения. Фестиваль подчеркнул, что художников не следует заключать в тюрьму за их работу, идеи или самовыражение.

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Предыдущие дела и награда

Панахи уже получил годичный срок лишения свободы и двухлетний запрет на выезд из Ирана по отдельному решению 2025 года. Еще одно судебное дело, связанное с его кинематографической деятельностью, остается на рассмотрении.

Режиссер неоднократно сталкивался с преследованием со стороны иранских властей. В 2010 году ему запретили снимать фильмы, общаться с прессой и покидать страну, однако он продолжил работать тайно. В 2022 году Панахи вновь арестовали, а примерно через семь месяцев освободили.

В 2025 году Панахи получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за фильм «Это был всего лишь несчастный случай». Картина вдохновлена его опытом пребывания в тюрьме. В марте 2026 года режиссер вернулся в Иран после зарубежных поездок, в частности в США, где представлял этот фильм.

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