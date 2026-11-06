Компания IREN сообщила, что более $4 млрд годового регулярного дохода, который она ожидала получить в 2026 году, будет отложено как минимум до января. По данным CNBC, компания объяснила это изменением, запрошенным клиентом, и сроками поставки. В IREN добавили, что поступление платежа может быть перенесено и на февраль.

Финансовые результаты IREN

По итогам квартала выручка IREN выросла на 66% по сравнению с предыдущим кварталом — до $228 млн. Это превысило среднюю оценку аналитиков в $221 млн, которую приводит LSEG. Выручка подразделения AI Cloud выросла более чем вдвое и составила $200 млн.

Чистый убыток компании сократился до $263 млн против $684 млн в предыдущем периоде. Остальную часть выручки IREN получает от майнинга биткоина — направления, которое было для компании основным до переориентации на услуги в сфере искусственного интеллекта.

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Контракты и капитальные расходы

IREN заявила, что ее портфель заказов вырос на 22% по сравнению с предыдущим периодом и достиг $20,3 млрд. Около двух третей этого объема приходится на контрагентов с инвестиционным кредитным рейтингом. По утверждению компании, целевой показатель в $4 млрд годового регулярного дохода полностью законтрактован и профинансирован.

Со-генеральный директор IREN Дэниел Робертс сказал CNBC, что между ситуацией на публичном рынке и спросом со стороны клиентов существует «разрыв». Компания планирует потратить $15 млрд на капитальные инвестиции до завершения финансового года: $9 млрд составляют денежные средства и подтвержденное финансирование, еще $6 млрд — целевое финансирование, зависящее от рыночных условий.

IREN также сообщила о расширении действующего контракта с одной из ведущих лабораторий в сфере ИИ и заявила, что имеет контракты с Nvidia, Microsoft и еще 13 клиентами.

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