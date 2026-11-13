Ирландская Комиссия по защите данных оштрафовала владельца приложения для знакомств Tinder, компанию Match Group, на 11 млн евро. Регулятор заявил, что сервис не предоставлял пользователям полную копию их персональных данных по запросу, сообщает Politico.

Недостатки инструмента доступа к данным

Проверка касалась инструмента Tinder Download My Data, с помощью которого пользователи могут скачать информацию о себе. Расследование его соответствия Общему регламенту ЕС о защите данных GDPR ирландский регулятор начал в январе 2020 года.

Согласно выводам Комиссии, инструмент не предоставлял все персональные данные пользователей: отдельные категории информации были пропущены либо вместо полных данных людям предлагали только их краткое изложение. Регулятор отметил, что это не соответствует праву человека на доступ к персональным данным, которые хранит компания.

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Компания обжалует решение

Помимо штрафа, Match Group получила официальное предупреждение и предписание привести обработку данных в соответствие с GDPR в течение трёх месяцев. Заместитель комиссара ирландской Комиссии по защите данных Грэм Дойл отметил, что автоматизированные инструменты доступа могут быть полезными, однако они должны прозрачно показывать людям, какие именно данные им предоставляются.

Представитель Match Group заявил, что компания обжалует решение. В компании также сообщили, что Tinder сотрудничал с регулятором на протяжении расследования и поддерживает созданные для пользователей механизмы защиты конфиденциальности.

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