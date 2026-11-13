В Ирландии коллекцию из 12 тысяч книг, которые в разные годы были признаны непристойными или обсценными, передадут из министерства юстиции в Дублине в Национальный архив. Вместе с изданиями архив получит реестры, протоколы и записи Совета по цензуре публикаций, в которых зафиксированы основания для запретов.

Книги и периодические издания хранились в помещении министерства на Сент-Стивенс-Грин, куда у общественности не было доступа. Перемещение коллекции должно состояться после Рождества в рамках отмены ирландских законов о цензуре, сообщает The Guardian.

Издания за 1926–1996 годы

Собрание охватывает издания, запрещённые в период с 1926 по 1996 год, в том числе массовую беллетристику, классическую литературу и научные работы. Под цензурные ограничения попадали произведения, в которых власти усматривали намёки на сексуальную аморальность, а также упоминания о планировании семьи, контрацепции или насилии.

Среди запрещённых книг были «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, Borstal Boy Брендана Биэна, Lady Chatterley’s Lover Дэвида Герберта Лоуренса и The Country Girls Эдны О’Брайен. По словам директора Национального архива Орлейт Макбрайд, цензоры обращали внимание не только на содержание, но и на изображения на обложках. В качестве примера она привела обложку The Country Girls, на которой, по её словам, видны контуры женского тела.

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Документы совета по цензуре

Реестры, записи и письма от граждан и заинтересованных групп уже передали в Национальный архив для консервации. Впоследствии их планируют сделать доступными для общественности. Макбрайд отметила, что эти документы объясняют решения о запретах и отражают подход цензоров.

Многие книги в коллекции являются первыми изданиями и находятся в уязвимом состоянии из-за своего возраста, поэтому посетителям не будут предоставлять их для непосредственного чтения. Издания законсервируют, каталогизируют и будут хранить в Национальном архиве.

В 1926 году, после обретения независимости, Ирландское Свободное государство создало Комитет по вопросам «вредной литературы». Его рекомендации привели к созданию Совета по цензуре публикаций и апелляционного совета. Цензоры рассматривали материалы, присланные гражданами, сотрудниками таможенной и налоговой служб, а также книги, полученные по подписке Times Book Club.

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