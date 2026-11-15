Сборная Ирландии по регби 14 ноября в Дублине, Ирландия, победила Фиджи со счётом 43:15 в матче Nations Championship. Этот результат позволил ирландской команде остаться среди претендентов на выход в финал нового турнира.

Преимущество после перерыва

После первого тайма Ирландия вела со счётом 17:15. Во второй половине игры команда увеличила отрыв и завершила матч с преимуществом в 28 очков.

После победы Ирландия имеет 20 очков в таблице команд Северного полушария. Она сравнялась по этому показателю с Англией и отстаёт на один балл от Франции, сообщает Channel NewsAsia.

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Семь попыток Ирландии

Вингеры Томми О’Брайен и Роберт Балакун занесли по две попытки в составе победителей. Ещё по одной попытке записали на свой счёт Ронан Келлехер, Эндрю Портер и Ник Тимони.

Фиджи занесла две попытки в середине первого тайма: их авторами стали Джосуа Туисова и капитан команды Печели Ято. Эти результативные действия произошли с интервалом в четыре минуты.

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