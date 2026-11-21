Сборная Ирландии по регби обыграла команду ЮАР со счётом 20:17 в матче Nations Championship на стадионе «Авива» в Дублине 21 ноября. В то же время сборная ЮАР, действующий чемпион мира, получила бонусное очко за поражение и гарантировала себе место в финале турнира.

Преимущество Ирландии в первом тайме

Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, ирландцы доминировали в первой половине игры и к перерыву вели 17:10. Роб Балакун оформил две попытки, ещё одну попытку занёс Ронан Келлехер.

Главный тренер ЮАР Расси Эрасмус наблюдал за матчем из отеля, отбывая первую из шести матчей дисквалификации.

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Попытка Маркса не изменила результат

Во втором тайме Сэм Прендергаст реализовал штрафной, увеличив преимущество Ирландии до 10 очков. Попытка Малкольма Маркса до 60-й минуты сократила отставание ЮАР до трёх очков, однако команда не смогла преодолеть оборону ирландцев.

Для сборной ЮАР это поражение стало вторым подряд. Ирландия уже не может догнать Англию в таблице команд Северного полушария, однако гарантировала себе место в топ-3 и участие в одном из центральных матчей финального уик-энда 27–29 ноября на стадионе «Твикенем».

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