Сборная Ирландии по регби победила Аргентину со счётом 42:12 в Дублине, Ирландия, в матче Nations Championship. Хьюго Кинан оформил хет-трик, а ирландцы занесли шесть попыток на стадионе Aviva. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Преимущество до перерыва

Аргентина открыла счёт на 10-й минуте, однако хозяева быстро перехватили инициативу. До перерыва Кинан дважды занёс мяч в зачётную зону, ещё одну попытку занёс Дэн Шихан. Первый тайм завершился при преимуществе Ирландии — 21:5.

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После возобновления игры Сэм Прендергаст занёс свою первую попытку за национальную сборную, что принесло Ирландии бонусное очко. Позднее Кинан довёл количество своих попыток в матче до трёх, а Ронан Келлехер занёс шестую попытку команды. Матео Каррерас занёс две попытки в составе аргентинцев.

Следующие матчи турнира

Перед началом уикенда Ирландия занимала четвёртое место в северной части нового турнира. Далее команда проведёт дома матчи против Фиджи и Южной Африки, после чего на стадионе Twickenham состоятся финальные матчи. Аргентина в следующих играх отправится в Италию и Францию.

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