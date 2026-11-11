Ирландия расширила полномочия своих военно-морских сил, разрешив им подниматься на борт и досматривать подозрительные суда на фоне обеспокоенности безопасностью подводных кабелей. Около 75% трансатлантических кабелей проходят через ирландские воды или вблизи них, соединяя Северную Америку и Европу, сообщает Al Jazeera.

Кабели и российские суда

Ирландия является важным узлом для американских технологических корпораций, в частности Google, Microsoft и Meta, а также располагает растущим числом дата-центров. Активность российских судов вблизи подводной инфраструктуры в последние годы усилила опасения, что кабели могут стать объектом вмешательства.

В ноябре 2024 года российское судно «Янтарь», официально называемое океанографическим исследовательским кораблем, отслеживали вблизи подводной инфраструктуры в Ирландском море. Военно-морские силы Ирландии сопроводили его за пределы исключительной экономической зоны страны. Два месяца спустя Министерство обороны Великобритании заявило, что судно задерживалось над критически важной подводной инфраструктурой в британских водах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ограниченные оборонные возможности

Ирландия является военно нейтральным государством и не входит в НАТО. По данным материала, страна имеет самые низкие в ЕС расходы на оборону как долю ВВП, а ее флот не располагает подводными лодками. Сенатор Том Клонан заявил, что нейтралитет не должен препятствовать укреплению оборонных возможностей государства.

В марте министр обороны Хелен Макэнти назвала приоритетом защиту от новых угроз в ирландских водах, в том числе от судов, связанных с так называемым российским теневым флотом. Речь идет о старых, часто незастрахованных танкерах, которые используются для перевозки российской нефти в обход западных санкций. Россия, государство-агрессор, отвергает термин «теневой флот», называя его политической выдумкой.

Бывший посол Ирландии в США Дэниел Малхолл подчеркнул, что защита кабелей требует международного сотрудничества, поскольку через ирландские воды проходит значительная часть цифровой инфраструктуры, важной для западной экономики.

Читай нас в