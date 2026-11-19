Сборная Ирландии по регби выпустит Дэна Шиэна на позиции восьмого номера в матче Nations Championship против Южной Африки, который состоится 21 ноября в Дублине. Обычно Шиэн играет хукером, однако на этот раз он также будет капитаном команды. О составе ирландцев сообщает Sky Sports News.

Вынужденное изменение в составе Ирландии

Ирландцы не могут рассчитывать на трёх игроков третьей линии из-за травм — Кейлена Дориса, Джека Конана и Шона Янсена. Для Шиэна это будет лишь второй матч в карьере на позиции восьмого номера. Впервые он сыграл там за «Ленстер» против «Манстера» в матче URC в прошлом месяце на стадионе «Авива».

В стартовый состав Ирландии вернулись фулбек Хьюго Кинан, центр Робби Хеншоу и Джо Маккарти, который сыграет во втором ряду. На позиции флай-хава выйдет Сэм Прендергаст после того, как в среду была отклонена апелляция по поводу его захвата hip-drop. Джеймисон Гибсон-Парк сохранит место скрам-хава, а Крейг Кейси останется среди запасных.

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ЮАР вернула Эбена Этзебета

Сборная ЮАР сделала пять изменений в стартовом составе после поражения от Франции в Париже. В команду вернули опытного лока Эбена Этзебета, который в паре с Руаном Нортье может провести свой 148-й матч за национальную сборную — рекордный показатель для «Спрингбокс».

Кэмерон Ханеком сыграет восьмым номером, поскольку Джаспер Визе отбывает четырёхматчевую дисквалификацию после красной карточки в игре с Францией. В старте также заявлены Окс Нче, Малколм Маркс и Вилко Лау. Задняя линия команды осталась неизменной: на позициях флай-хава и скрам-хава сыграют соответственно Саша Файнберг-Мнгомезулу и Морне ван ден Берг.

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